На Ямале восстановили 1 760 гектаров леса в 2022 году Фото: Вера Зенина

За 2022 год на Ямале восстановили 1 760 гектаров леса. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

В 2023 году работы в данном направлении продолжатся. Их проведут сотрудники автономного учреждения «Леса Ямала» и нефтяники.

Большую часть работ запланирована на территории Ноябрьского и Таркосалинского лесничеств. На площади 427 гектаров будет произведена минерализация почв, а на 30 гектарах посеют семена сосны обыкновенной. Кроме того, предприятия топливно-энергетического комплекса проведут компенсационное лесовосстановление. Кстати, за прошлый год их вклад в региональный проект «Сохранение лесов» составил почти 1 300 гектаров.

- Важно, что предприятия ТЭКа в течение трех лет будут ухаживать за высаженными деревьями, что позволит растениям лучше прижиться и быстрее адаптироваться в суровых природно-климатических условиях нашего региона, - сказал и.о. директора департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Александр Гаврилюк.