Фото: Надежда Гудкова, соцсети

Пенсионерке из разрушенного Соледара помогут получить жилье в Ноябрьске. Об этом сообщила председатель комитета Законодательного собрания региона по социальной политике Надежда Гудкова.

Сейчас женщина ютится в маленькой квартире племянницы вместе с ее семье. Места для такого числа людей там катастрофически мало.

Пенсионерка уже подала документы на российский паспорт, его обещают выдать на следующей неделе. Это позволит женщине оформить пенсию и начать пользоваться всеми социальными гарантиями, которые есть у пенсионеров в России.

- Очевидно, что нельзя оставлять в беде людей, чьи дома превратились в руины, и возвращаться им сейчас некуда. В данном случае я порекомендовала заявительнице обратиться в Ноябрьский МФЦ с пакетом документов. Их направят в округ для индивидуальной проработки жилищного вопроса. Такая практика на Ямале уже есть, - отметила Надежда Гудкова.

Напоминаем, что в России действуют жилищные сертификаты для жителей Херсонской области, также для жителей новых регионов утверждена льготная ипотечная программа под 2% годовых.