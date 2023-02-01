В Губкинском осудили 43-летнюю горожанку, по пьяни зарезавшую приятеля Фото: Вера Зенина

В Губкинском осудили 43-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве приятеля. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 12 августа 2022 года в одной из квартир дома, расположенного в микрорайоне №12.

- Установлено, что женщина, находясь в алкогольном опьянении, повздорила со своим 60-летним приятелем, пришедшим к ней в гости. В ходе ссоры она внезапно схватила нож и нанесла мужчине удар в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте преступления от массивной кровопотери, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал женщину виновной по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском зарезавший приятеля мужчина пытался запутать следствие. Установить его причастного к совершению преступления помогли записи с видеокамер.