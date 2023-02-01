В Тарко-Сале парк «Здоровье» ждет масштабное преображение

Фото: Антон Колодин, соцсети

В парке «Здоровья» Тарко-Сале грядут изменения. Как рассказал глава муниципалитета Антон Колодин, уже этим летом его украсят новые территории для отдыха и прогулок. Работы проведут в рамках второго этапа по благоустройству федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Площадь парка продолжится до больничного комплекса. Здесь появятся игровой комплекс для детей, пергола с качелями, уютные беседки и навесы со столами для игр. Все будет выполнено в едином архитектурном стиле, - отметил управленец.

Также в парке планируется установить торговый объект и небольшой пункт проката велосипедов и коньков. Кроме того, на территории планируется открыть небольшое кафе. Там можно будет попить вкусный кофе и насладиться прекрасным видом из окна: летом - на небольшое озеро и уточек, а зимой - на каток.

Напоминаем, что обустраивать парк начали в 2018 году. Благоустройство территории выполняли с минимальным вмешательством в экосистему и с максимальным сохранением зеленых насаждений. Специалисты расчистили и углубили естественные водоемы, укрепили береговую полосу. Из Тюмени привезли и высадили 14 тысяч цветов, кустарников и деревьев, специально выращенных для парка.