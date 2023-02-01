Более 500 ямальских семей отметят новоселье до конца года

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

В скором времени более 500 ямальских семей, проживающих в Губкинском, Ноябрьске, Муравленко, Лабытнанги и Тазовском отметят новоселье. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- Ударно начали год. За первый месяц завершили строительство 12 жилых домов. В целом выходим на пиковые показатели по округу - за этот и следующий год планируем ввести около 400 тысяч квадратных метров жилья и в 2025 году достигнуть нашей цели по расселению миллиона квадратных метров аварийного фонда. Идем по плану и не снижаем темп, - сказал глава региона.

Так, сразу три дома появились в Ноябрьске, а в Новом Уренгое возвели четыре высотки арендного жилья. Еще по одному дому построили в Муравленко, Лабытнанги и поселке Тазовский.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что за два года более шести тысяч ямальских семей переедут из аварийных домов в новостройки.