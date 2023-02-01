Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске стартовала заявочная кампания по приему проектов инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чтобы проект приняли к рассмотрению, его должна представить группа не менее чем из 10 человек, стоимость реализации не должна превышать более 3 миллионов рублей, а срок - одного года. Кроме того, объект или территория должны находиться в собственности муниципалитета.

Напоминаем, что только за прошлый год в городе было реализовано 18 инициатив. Так, сквер Геологов украсили интерактивные «Волшебные прыгуны», прошел турнир по мини-футболу «Кубок Дружбы», экскурсии «Этногид по-ноябрьски», а рядом со спортшколой «Авангард» появилась «Тропа здоровья».

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