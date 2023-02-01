Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 3:36

В Ноябрьске стартовала заявочная кампания по приему проектов инициативного бюджетирования

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске стартовала заявочная кампания по приему проектов инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чтобы проект приняли к рассмотрению, его должна представить группа не менее чем из 10 человек, стоимость реализации не должна превышать более 3 миллионов рублей, а срок - одного года. Кроме того, объект или территория должны находиться в собственности муниципалитета.

Напоминаем, что только за прошлый год в городе было реализовано 18 инициатив. Так, сквер Геологов украсили интерактивные «Волшебные прыгуны», прошел турнир по мини-футболу «Кубок Дружбы», экскурсии «Этногид по-ноябрьски», а рядом со спортшколой «Авангард» появилась «Тропа здоровья».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ноябрьске появилась фотозона у знаменитого памятника комару. Это один из проектов инициативного бюджетирования (подробнее)