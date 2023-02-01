Фото: Муравленковская городская больница

В Муравленковской городской больнице появился новый врач-онколог. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, Галин Фарит с 12 января ведет прием взрослого населения в поликлинике - проводит профилактические осмотры.

Работа нового специалиста заключается в профилактике, диагностике и лечении доброкачественных и злокачественных опухолей, а также предраковых состояний.

Фарит Минниахатович закончил в 2022 году ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», а затем там же прошел клиническую ординатуру по специальности «Онкология». Свою трудовую деятельность как врач-онколог он начал в поликлиника № 50 города Уфы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в 2022 году региональные врачи провели 19 тысяч телемедицинских консультаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Тебе уже ничего не поможет»: в Салехарде врачи отправили умирать домой онкобольного пациента. Региональный депздрав пообещал разобраться в случившемся (подробнее)