Ямальский район оправил бойцам спецоперации иконки и подарки ко Дню защитника Отечества

Фото: администрация Ямальского района

Жители Ямальского района собрали еще одну партию посылок для бойцов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, сотрудники департамента строительства и архитектуры подготовили подарочные наборы и отдали их волонтерам штаба #МыВместе. В этом году они решили, что не будут подготавливать на предстоящие праздники презенты друг для друга, а лучше помогут военным.

Фото: администрация Ямальского района

Иерей Иоанн передал освященные иконки и ленточки с молитвами - это вещи, которые призваны оберегать и защищать верующего человека. А ребята из молодежного «Движения первых» написали мужчинам письма и нарисовали открытки.

Посылки будут доставлены ямальцам ко Дню Защитника Отечества.

Напоминаем, что ранее жители Ямальского района отправил более 800 килограммов гуманитарной помощи для мобилизованных земляков. Участие в сборе посылок принимали все, кто хотел поддержать бойцов.