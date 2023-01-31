На трассе Сургут - Салехард водитель «КамАЗа» не уступил дорогу легковушке и устроил ДТП с пострадавшими

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На трассе Сургут - Салехард произошло очередное ДТП. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, на 332 километре столкнулись «КамАЗ» и «Лада Веста».

- По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем «КамАЗа», поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста», ехавшему по встречному направлению. В результате столкновения водитель и пассажир легковушки получили травмы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на трассе Сургут - Салехард погиб пассажир легковушки, которую снес «КамАЗ». Еще один человек доставлен в больницу.