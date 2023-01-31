В Салехарде откроется паб, где будут продавать пиво, сваренное на отечественном оборудовании

Фото: администрация Салехарда

Житель Салехарда Станислав Баграмян улучшит качество пива, заменив иностранное оборудование на отечественное. Как сообщили в городской администрации, мужчина выиграл грант в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который частично покрыл расходы.

Первым этапом меняют холодильное и варочное оборудование, ближе к лету заменят технику в бродильном отделении и отделении хранения продукции.

- Оборудование делалось на заказ. На данный момент специалисты проводят инсталляцию и установку техники, сделаем контрольную варку, - отметил Станислав Баграмян.

Также мужчина открывает новый паб, где будут продавать лагерные, элевые и фруктовые сорта пенного напитка - всего более 10 видов, а также два вида кваса и три вида лимонада.

Открытие заведение произойдет в преддверии 8 марта.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде появится фэшн-кафе с открытой сценой. Идея такого заведения принадлежит Вячеславу Егорову.