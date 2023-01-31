В Салехарде впервые пройдет региональный этап Ямальских интеллектуальных игр

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде впервые состоится региональный этап Ямальских интеллектуальных игр. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в нем примут участие 13 школьных команд, а проведет игру обладатель двух Хрустальных сов и титула «Лучший капитан клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.

По условиям интеллектуального конкурса, в состав каждой команды входят два ученика восьмых классов, два девятиклассника и двое десятиклассников. Им предстояло ответить на 24 вопроса, посвященных истории и географии Ямала и России, а также традициям и интересным фактам из жизни коренных народов.

Команда-победитель регионального этапа отправится на финальную игру в Москву. Три команды, набравшие наибольшее количество баллов на региональном уровне, также смогут полным составом поехать на финал в Москву, но в качестве зрителей.

Со списком команд, вышедших в региональный тур, можно ознакомиться на сайте департамента образования региона.