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НовостиЗдоровье31 января 2023 8:34

На Ямале 31 января 2023 года коронавирусом заболели еще 78 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 31 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 78 человек. С начала периода количество заболевших достигло 151 068.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, выздоровели 37 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 057 ямальцев.

В России выявлено 5 792 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 337. Всего в стране зарегистрировано 21 950 192 случая. Излечились от коронавируса 6 102 человека, скончались - 45.