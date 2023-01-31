Автоинспекторы Муравленко спасли водителя, которому стало плохо в дороге

Фото: УМВД России по ЯНАО

Автоинспекторы Муравленко оказали помощь водителю, которому стало плохо на загородной трассе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Все началось с того, что при патрулировании трассы Сургут - Салехард полицейские заметили стоящий на обочине автомобиль. Подойдя к машине, они увидели, что внутри находится мужчина - житель Салехарда.

- При общении с ним сотрудники выяснили, что водитель плохо себя чувствует, поэтому ему нужна медицинская помощь. В срочном порядке автоинспекторы вызвали бригаду медиков, однако ехать было далеко, а состояние мужчины ухудшалось. Тогда полицейские приняли решение выехать на патрульном автомобиле навстречу скорой, тем самым сократив время ожидания, - рассказали в ведомстве.

К счастью, все закончилось хорошо. Автоинспекторы передали мужчину бригаде врачей и сопроводили их до городской больницы. В настоящее время северянин проходит лечение в Ноябрьской ЦГБ.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что надымские автоинспекторы спасли водителя, замерзавшего на трассе. Он отстал от колонны из-за перемерзшей топливной системы.