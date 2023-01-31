В Салехард для участия в «Ямальских встречах» приедут пилот Дамир Юсупов и артистка Диана Гурцкая

Фото: личные страницы Дамира Юсупова и Дианы Гурцкой в соцсети «ВКонтакте»

Салехард готовится принять «Ямальские встречи». В год 100-летия гражданской авиации гостем мероприятия станет пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» и Герой РФ Дамир Юсупов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

В 2019 году он успешно совершил аварийную посадку под Жуковским, как итог - за спасение экипажа и пассажиров ему и было присвоено почетное звание. Кстати, в марте 2023 года в прокат выйдет художественный фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы», посвященный его подвигу.

Дамир Юсупов расскажет о становлении в профессии, преодолении чрезвычайной ситуации и о том, как она повлияла на его дальнейшую жизнь, а также ответит на вопросы аудитории.

Встреча состоится 12 февраля в 14:00 в Национальной библиотеке Ямала.

Кроме того, в этот же день к «Ямальским встречам» присоединится и народная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая.

Совместная встреча с Дамиром Юсуповым и Дианой Гурцкой состоится в 17:00 в «Окружном Центре национальных культур» и пройдет в формате свободного общения со зрителями. Пришедшие смогут задать гостям интересующие вопросы.

Для тех, у кого не получится присутствовать на встрече, будет вестись онлайн-трансляция в официальном аккаунте Национальной библиотеки Ямала в соцсети «ВКонтакте».

А 13 февраля Диана Гурцкая пообщается с одаренными ребятами с ограниченными возможностями здоровья в Детской Школе искусств имени Е.В. Образцовой. Мероприятие начнется в 11:00.