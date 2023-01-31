Житель Салехарда получил условный срок за незаконную рыбалку

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В Салехарде осудили 42-летнего местного жителя, промышлявшего незаконной рыбалкой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что в августе 2022 года мужчина, не имея необходимого разрешения, выловил в районе поселка Пельвож ценные породы: чир, сиг-пыжьян и нельма. В итоге в его сетях оказалась 71 рыбу, а ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 260 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Выловленную рыбу мужчин собирался продать, а деньги потратить на собственные нужды.

В итоге суд признал северянина виновным по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением особо крупного ущерба) и приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Кроме того, он обязан возместить материальный ущерб, нанесенный природе.

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