В Новом Уренгое осудят двух юношей, намеревавшихся сбыть наркотики

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В Новом Уренгое осудят двух юношей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков, при чем один их них - несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Молодых северян задержали в ноябре 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре и в подвале дома был обнаружен наркотик в крупном размере, предназначенный для сбыта жителям города.

- Следственным путем установлено, что наркотики им передал куратор, с которым юноши поддерживали связь в интернете, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, 18-летний юноша, достоверно зная о том, что его приятель не достиг совершеннолетия, все равно предложил ему употребить наркотики, на что тот ответил согласием и попробовал запрещенное вещество.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале осудили 18-летнего юношу, промышлявшего сбытом наркотиков. Он отправится в колонию общего режима.