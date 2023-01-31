В Тарко-Сале капитальный ремонт школы №2 вышел на новый уровень

Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале продолжается капитальный ремонт школы №2. Как сообщил глава муниципалитета Антон Колодин, сейчас работы вышли на очередной и очень важный этап.

- Строители приступили к реконструкции чердачного помещения и кровли. Систему вентиляции уже заменили. Утеплять стены и фасад начнут в феврале. Такой комплексный подход позволит создать максимально комфортный температурный режим в здании, теперь в нем больше не будет холодно. А еще школу украсит архитектурная подветка, - рассказал управленец.

После завершения работ холлы и классы станут современными, с интересным дизайном. В них разместят новое оборудованием и поставят мебелью - ее уже собирают рабочие.

Фото: Антон Колодин, соцсети

Территорию школьного двора также ждут изменения. Согласно плану, ее благоустроят и озеленят.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале установили пять теплых остановок. Они находятся на улицах Таежная, Труда, Тарасова и в микрорайоне Окуневый. Каждая из них оборудована видеонаблюдением, тревожной кнопкой, интерактивной панелью и другими полезными функциями.