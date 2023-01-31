В Салехарде водитель иномарки нарушил правила и протаранил другой автомобиль

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На дорогах Салехарда вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе городского ОМВД, авария произошла 30 января на улице Подшибякина.

- По предварительным данным, водитель «Hover» поворачивал на зеленый сигнал светофора, в этот момент водитель автомобиля «Toyota» продолжил движение на красный свет, что и привело к столкновению, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате ДТП водитель кроссовера доставлен в приемное отделение Салехардской окружной больницы.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 16 ДТП, а с начала года - 464, в которых один человек погиб и 20 получили травмы, в том числе два ребенка.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде школьница попала под автобус, перебегая дорогу в неположенном месте. Девочка была настолько увлечена гаджетом, что даже не посмотрела по сторонам.