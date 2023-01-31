Автоинспектор из Ноябрьска спас попавшего в ДТП водителя грузовика на трассе Когалым-Сургут

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Автоинспектор из Ноябрьска Эмин Бахрамов оказал помощь пострадавшим в ДТП на трассе Когалым-Сургут. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в тот момент мужчина был не при исполнении и на личном автомобиле.

- В результате столкновения двух «КамАЗов» водитель одного из них оказался зажатым в кабине. Автоинспектор, при помощи других очевидцев и лома, помог мужчине выбраться наружу, а затем оказал ему первая медпомощь, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В результате аварии образовался «затор», но и тут автоинспектор пришел на помощь - «разгрузил» дорогу, применяя навыки в регулировке движения.

Благодаря оказанной помощи и профессионализму старшего лейтенанта, пострадавший мужчина был вовремя доставлен в больницу и не получил тяжких увечий. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что под Губкинском автоинспекторы спасли водителя грузовика, у которого лопнул аппендицит. Мужчина почувствовал себя плохо в пути.