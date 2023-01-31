Хирурги Новоуренгойской ЦГБ вылечили мужчину с раком печени

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Хирурги Новоуренгойской ЦГБ спасли 56-летнего пациента с труднодоступной злокачественную опухолью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального депздрава.

В больницу мужчину доставили из Салехарда, а при обследовании у него выявили неутешительный диагноз - гепатоцеллюлярная карцинома (печеночно-клеточный рак). Такая патология очень опасна, так как болезнь протекает без симптомов, но быстро прогрессирует.

Провести сложную операцию взялись заведующий отделением Денис Чайченко и врач-онколог Илья Астафьев. Они успешно удалили мужчине опухоль в пределах здоровых тканей, хоть это было и не так-то просто - ситуация осложнялась локализацией новообразования.

В итоге докторам удалось сберечь 18% левой доли органа и 15% - правой. Оставшаяся треть печени теперь возьмет на себя функции целого органа.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо, он продолжает лечение в онкологическом отделении, а его лабораторные показатели приходят в норму.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что новоуренгойские хирурги спасли пациента с разрывом внутренней грудной артерии. Мужчина потерял много крови.