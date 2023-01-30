Летевший из Салехарда в Новый Уренгой самолет столкнулся с куропаткой

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Летевший из Салехарда в Новый Уренгой самолет авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- Экипаж воздушного судна RRJ-95 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс YC-21 сообщением Салехард - Новый Уренгой, доложил о возможном столкновении вблизи аэродрома со стаей птиц. При осмотре местности были обнаружены останки куропатки, - прокомментировали в ведомстве.

На борту воздушного судна находились 58 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал. Самолет благополучно приземлился в газовой столице в 11:32, как и было указано в расписании.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

По предварительным данным, на послеполетном осмотре было обнаружено повреждение лопаток правого двигателя. В связи с этим самолет отстранили от полетов, сейчас специалисты проводит дополнительную оценку его технического состояния.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Чтобы выяснить все обстоятельства авиаинцидента, новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство выяснит, насколько хорошо салехардский аэропорт соблюдает законодательство о безопасности полетов.