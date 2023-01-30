Фото: администрация муниципалитета

В Губкинском впервые прошли соревнования по зимнему дрифту. Как сообщили в городской администрации, участие в мероприятии приняли 18 автолюбителей, а посмотреть на яркое шоу собрались более 700 зрителей.

По итогам заезда лучшим стал губкинец Владимир Исаев, также среди призеров - Артур Степанян и Алексей Головань из Нового Уренгоя.

Глава города Андрей Гаранин поддерживает развитие автоспорта в Губкинском и тоже присутствовал на зрелищном мероприятии.

«Парни, это было круто», - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для удобства и комфорта зрителей было организовано несколько зон: площадка для просмотра, фудтрак, палатки с горячими напитками и выпечкой. А для самых маленьких зрителей специалисты молодежного центра «Современник» провели развлекательную программу.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске впервые прошли показательные выступления по автомобильному спорту. Участие в мероприятии приняли 40 водителей.