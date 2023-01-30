С начала года в Ноябрьске родились 143 малыша

Фото: Ноябрьская ЦГБ

С начала года в Перинатальном центре Ноябрьска родились 143 малыша. Такие данные озвучили в городской администрации.

Также в помощь мамам и папам власти собрали полезную информацию, которая обязательно пригодится новоиспеченным родителям.

Так, с 1 января на Ямале расширена программа неонатального скрининга. Для пациентов с Ямала 31 анализ из 36 будет проводиться в Екатеринбурге.

С 1 марта семьи, которые уже получали ямальскую коробку для новорожденных, смогут оформить денежную выплату. Средства перечислят на счет «Единой карты жителя Ямала». Родители смогут потратить их на покупку необходимых детских товаров на маркетплейсе Ozon. В список вошли 78 позиций - это все товары, которые представлены в наборе, а также крупные вещи - автокресло, коляска, кроватка или стульчик для кормления.

А еще с 1 февраля материнский капитал проиндексируют - он увеличится на 11,9%.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в новогоднюю ночь в регионе родились три девочки и один мальчик.

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