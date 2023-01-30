На Ямале упростили получение мер соцподдержки и соцуслуг для граждан, имеющих прописку в другом регионе

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале улучшили условия предоставления мер соцподдержки и соцуслуг. Как сообщили в пресс-службе губернатора, теперь помощь будет предоставляться тем гражданам, которые проживают в регионе, но имеют постоянную прописку за ее пределами. Накануне были внесены соответствующие изменения в законодательство.

Напоминаем, что ранее постоянная прописка в другом регионе являлась основанием для отказа в поддержке. Поэтому гражданам следовало обращаться за пособиями и соцуслугами по месту жительства.

- Больше всего обращений нам поступало от семей с детьми. Родители работают и имеют временную регистрацию на Ямале, дети ходят в садик, школу в округе, но за соцвыплатами приходится обращаться в другом регионе. Это и стало поводом для нововведения, - сообщила директор регионального департамента социальной защиты населения Оксана Медынская.

Для назначения пособий через органы соцзащиты и получения услуг в организациях соцоблсуживания семье потребуется подтвердить постоянное проживание на Ямале. Это можно сделать, предоставив документ о временной регистрации в округе, договора о найме жилья, выписку из ЕГРН, трудовую книжку и прочее.