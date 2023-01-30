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НовостиЗдоровье30 января 2023 9:18

На Ямале 30 января 2023 года коронавирусом заболели еще 73 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 30 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 73 человека. С начала периода количество заболевших достигло 150 990.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 16 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 057 ямальцев.

В России выявлено 5 979 человек с COVID-19, госпитализировано - 380. Всего в стране зарегистрировано 21 944 400 случаев. Излечился от коронавируса 3 861 человек, скончались - 38.