На Ямале 30 января 2023 года коронавирусом заболели еще 73 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 73 человека. С начала периода количество заболевших достигло 150 990.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 16 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 057 ямальцев.

В России выявлено 5 979 человек с COVID-19, госпитализировано - 380. Всего в стране зарегистрировано 21 944 400 случаев. Излечился от коронавируса 3 861 человек, скончались - 38.