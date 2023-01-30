В Губкинского открылся первый на Ямале Добро.Центр

Фото: пресс-служба губернатора

На базе центральной библиотеки Губкинского открылся первый на Ямале Добро.Центр. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в нем будут заниматься развитием и поддержкой добровольчества в сфере культуры.

Отметим, что Добро.Центр - это социальная франшиза Ассоциации волонтерских центров федерального масштаба, которая занимается развитием социальных и гражданских инициатив.

Сейчас «Волонтеры книжной культуры» погружены в самое сердце работы библиотек: оформление книжного фонда, написание сценарных планов важных культурных мероприятий, участие в ярких важных городских событиях.

- В нашем городе много неравнодушных людей, благодаря которым развивается волонтерство. И открытие Добро.Центра позволит найти единомышленников, укрепить традиции добровольчества и даст им новое развитие, - сказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

В скором времени Добро.Центры появятся в Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабытнанги. Еще две волонтерские организации ожидают подписания соглашения, семь находятся на стадии собеседования-интервью.