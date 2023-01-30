Молодые врачи пройдут «ЧУМовую практику» в Пуровском районе

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале стартовал окружной проект «ЧУМовая практика». В его рамках шесть молодых врачей узких специальностей приехали в арктический регион, чтобы пройти стажировку в отдаленных поселениях. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

В течение семи дней врачи-ординаторы поработают в фельдшерско-акушерских пунктах, встретятся с представителями коренных народов Севера и персоналом окружных больниц.

- Это наша первая поездка в этом году, всего их будет три. Каждая пройдет в разное время года. Сначала мы отправимся с молодыми врачами в Пуровский район, в следующие разы планируем добраться до Шурышкарского и Тазовского. Все участники «ЧУМовой практики» – врачи узких специальностей, востребованные в муниципалитетах. Это ординаторы, имеющие опыт работы, поэтому они могут самостоятельно принимать пациентов: акушер-гинеколог, терапевт, педиатр, дерматовенеролог, эндокринолог, невролог. Мы тесно сотрудничаем с департаментом здравоохранения Ямала, совместно разработали маршрут, - сообщила автор проекта, региональный координатор волонтеров-медиков Ямала Милана Зандукаева.

Уникальная инициатива реализована благодаря победе волонтеров-медиков сразу в двух конкурсах. Добровольцы получили грант от Росмолодежи - 800 тысяч рублей и окружную поддержку в размере более одного миллиона рублей.

Вторая поездка в рамках «ЧУМовой практики» пройдет весной, приезд молодых специалистов запланирован накануне Дня оленевода. Даты третьей практики пока неизвестны, но волонтеры отметили, что хотели бы посетить стойбища коренных народов летом.