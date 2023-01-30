В Салехарде появится фэшн-кафе с открытой сценой

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде откроется фэшн-кафе, которое станет развитием городской сети кофеен «Кубик». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Идея такого заведения принадлежит Вячеславу Егорову. По его словам, это будет многофункциональное арт-пространство для молодежи и творческих людей.

- Я с молодости мечтал о своей кофейне, поэтому к созданию этой подошел со всем сердцем, вложил в нее весь свой креатив, энергию и душу. Строим ее мы сами, с любовью, рады будем видеть всех жителей у нас в гостях, - поделился предприниматель.

Концепция заведения предполагает открытую сцену - можно сыграть на музыкальной установке, выступить со стендапом или провести другое культурное мероприятие.

Фото: администрация Салехарда

Интерьер кафе будет выдержан в стиле минимализма: много камня металла и дерева. Столики выполнены на заказ, у каждого из них предусмотрены розетки для зарядки телефона и других гаджетов - «ответ» цифровому миру.

Большая часть работ уже завершена. Открытие планируется в конце февраля.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде появится чебуречная на колесах. Ее откроет местный житель Александр Лялин.