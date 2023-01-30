Жительница Лабытнанги перевела мошеннику, прикинувшемуся ее сестрой, 15 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1981 года рождения, ставшая жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина перевела аферисту 15 тысяч рублей, думая, что общается со своей сестрой.

- В ходе проверки полицейские установили, что заявительнице прошло в социальной сети сообщение с профиля ее сестры, в котором она просила одолжить денег. Будучи уверенной, что сообщение поступило от ее родственницы, женщина перевела 15 тысяч рублей на указанный счет, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент полицейские разыскивают злоумышленника, обманувшего северянку. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напоминаем, что по такой же схеме мошенники развели жительницу Надыма. Она получила сообщение от знакомой с просьбой дать в долг 30 тысяч рублей, а затем перевела всю сумм.