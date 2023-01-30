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НовостиПроисшествия30 января 2023 6:19

Жительница Лабытнанги перевела мошеннику, прикинувшемуся ее сестрой, 15 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Жительница Лабытнанги перевела мошеннику, прикинувшемуся ее сестрой, 15 тысяч рублей

Жительница Лабытнанги перевела мошеннику, прикинувшемуся ее сестрой, 15 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1981 года рождения, ставшая жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина перевела аферисту 15 тысяч рублей, думая, что общается со своей сестрой.

- В ходе проверки полицейские установили, что заявительнице прошло в социальной сети сообщение с профиля ее сестры, в котором она просила одолжить денег. Будучи уверенной, что сообщение поступило от ее родственницы, женщина перевела 15 тысяч рублей на указанный счет, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент полицейские разыскивают злоумышленника, обманувшего северянку. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напоминаем, что по такой же схеме мошенники развели жительницу Надыма. Она получила сообщение от знакомой с просьбой дать в долг 30 тысяч рублей, а затем перевела всю сумм.