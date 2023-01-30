В Салехарде суд вынес приговор мужчине, который задушил молодую девушку и спалил ее квартиру

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В Салехарде осудили 26-летнего местного жителя, который задушил молодую девушку и поджег ее квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Преступление произошло в ночь с 29 на 30 апреля 2022 года. В тот вечер мужчина пришел в гости к малознакомой девушке, лично пригласившей его. После распития спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого он ее задушил, - прокомментировали в ведомстве.

Желая скрыть свою причастность к убийству, обвиняемый поджег квартиру и сбежал, но потом вспомнил, что забыл внутри свой телефон. После того как пожар потушили, он вернулся на место происшествия и похитил телефон своей жертвы.

В итоге суд, учитывая позицию прокурора, признал горожанина виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), приговорив его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, злоумышленник должен выплатить матери погибшей компенсацию морального и материального вреда - более 2 миллионов рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске горе-отец поджег квартиру, в которой проживали его 9-летняя дочь и бывшая супруга.