В Надыме и Салехарде открылись отделения молодежного «Движения первых»

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме и Салехарде открылись отделения всероссийского движения детей и молодежи «Движения первых». Об этом в соцсетях сообщили главы муниципалитетов.

Главная цель движения - организация досуга и создание условий для самореализации ребят. Направления работы определяет сама молодежь. Это творческое развитие, патриотическое воспитание, наука, культура, сохранение исторической памяти, волонтерство - все сферы, которые могут быть интересны детям и подросткам.

На открытии ячеек в Надыме собрались ребята из школы №2 и 9, городской гимназии, а также из школ Правохеттинского, Ныды и воспитанники Дома молодежи.

Уже в феврале на безе школ и колледжей Ямала откроются 123 отделения. Например, в окружной столице «первички» появятся во всех школах города, «Геологе», библиотеке и «Салехардском центре молодежи».

Напоминаем, что идею создания «Движения первых», объединяющего детей всей страны, поддержал президент России Владимир Путин.