«Смысл не в том, чтобы произвести еще больше упаковки»: в Салехарде школьник решил закупиться пластиком для победы в экоконкурсе

в Салехарде школьник решил закупиться пластиком для победы в экоконкурсе Фото: Вера Зенина

Салехардских экоактивистов позабавила идея школьника, который во что бы то ни стало решил победить в конкурсе «Твой экослед», главная цель которого - собрать как можно больше вторсырья. Информация об этом появилась на официальной странице ЯмалЭкоДома - организатора конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик рассказал своей маме о том, как можно выиграть: закупиться пластиковыми бутылками с водой и сдать тару на переработку. А затем женщина поделилась этой информацией с общественникам.

«Тут мне пришла мысль, что где-то мы дали осечку. Смысл конкурса не в том, чтобы произвести еще больше упаковки, а в том, чтобы имеющиеся отходы обрели вторую жизнь и отправились на переработку», - написала Инга Петраускайте.

После этого мама провела беседу с сыном, объяснив, в чем смысл конкурса.

Напоминаем, что ЭкоДом открылся в Салехарде в середине декабря. Это первое подобное заведение на Ямале, объединившее в себе сразу несколько функций: площадку для встреч и совместных проектов экоактивистов, территорию экологических уроков и мастер-классов, точку сбора вторсырья.