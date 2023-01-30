В Ноябрьске воссоздали улицы блокадного Ленинграда

Фото: центр «Факел»

Для жителей Ноябрьска подготовили театрализованную экскурсию «Непокоренный Ленинград», в основу которой легли воспоминания жителей блокадного города. Об этом сообщили в ресурсном центре добровольчества и патриотического воспитания «Факел».

- Очень сложно понять то, что никогда не испытывал сам, но мы надеемся, что нам удалось передать всю правду о самой страшной войне XX века и те эмоции, которые испытывали ленинградцы - настоящие герои нашего времени, - рассказали организаторы.

При разработке выставки использовались не только воспоминания блокадников, но и исторические документы и факты. Гости узнали, как проходили будни ленинградцев, что они ели, как переживали морозы.

Основной аудиторией стали школьники. По словам экскурсоводов, ребята уходили с экскурсии с горящими глазами.

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