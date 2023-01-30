Фото: Марина Трескова, соцсети

Лабытнанги принимает чемпионат Молодежной лиги по волейболу. Об этом в своих соцсетях сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

«Мы вновь принимаем у себя лучшие команды волейбольной Молодежной лиги России. К нам приехали наш новоуренгойский «Факел», «Локомотив-СШОР» из Новосибирска, уфимские «Беркуты Урала» и сборная команда Республики Беларусь», - написала градоначальница.

В течение шести дней спортсмены будут бороться за главный приз чемпионата, лучших выявят после двенадцати игр.

Соревнования пройдут в спорткомплексе «Полярный» с 29 января по 4 февраля. В первый день ямальцы встретились с командой из Уфы и одержали уверенную победу - 3:0.

Ознакомиться с полным расписанием чемпионата можно здесь.