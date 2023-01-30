Водитель снегохода из Овгорта попал в больницу после столкновения с металлическим ограждением

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 29 января в районе дома №9Б по ул. Юбилейная в селе Овгорт Шурышкарского района.

- Около 16:05 водитель снегохода «Буран» не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение теплового узла. В результате ДТП водитель снегохода госпитализирован, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале случилось 9 ДТП, а с начала года - 447, в которых 1 человек погиб и 20 получили травмы, в том числе 2 ребенка.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жительница Надыма и ее пассажирка погибла в жуткой аварии под Тюменью, залетев под фуру. Женщина выехала на встречную полосу, где и столкнулась с большегрузом.