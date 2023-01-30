На Ямале 30 января 2023 года ожидаются туман и изморозь

Погода на Ямале на 30 января Фото: Вера Зенина

В понедельник, 30 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь, в отдельных районах ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -28…-33 градуса, при натекании облачности до -23, по западу до -17. Днем -14…-19 градусов, местами до -24.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -20 градусов, днем -18. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: