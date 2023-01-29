На Ямале за сутки произошло 15 ДТП, в которых пострадали только сами машины

Фото: ГИБДД ЯНАО

На дорогах Ямала за сутки, 28 января 2023, произошло 15 ДТП, в которых никто не пострадал, кроме самих автомобилей. Всего же с начала 2023 года на ямальских дорогах в 437 зарегистрированных ДТП один человек погиб, ещё 19 получили травмы, в том числе, два ребенка.

БДИ!

В Госавтоинспекции ЯНАО призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. В темное время года пешеходам рекомендуют размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.