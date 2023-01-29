Жительница Надыма перевела знакомой, у которой взломали страничку в соцсети, 30 тысяч рублей
Фото: Татьяна Коркина
В Муравленко возбудили уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против местной жительницы. Как сообщили в УМВД по ЯНАО, в одной из социальных сетей она получила сообщение от знакомой с просьбой дать в долг деньги с помощью перевода с банковской карточки. Женщина поверила и перечислила по реквизитам 30 тысяч рублей.
Конечно же, страница знакомой оказалась взломана, а деньги переведены мошеннику. После того, как женщина поняла, что её облапошили, она обратилась в полицию.
БДИ!
Полиция напоминает, чтобы обезопасить себя от взлома аккаунта, необходимо:
- создавать сложные пароли;
- не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если их прислали незнакоцы№
- всегда смотреть на адрес сайта в поисковой строке браузера, прежде чем осуществить вход на свою страницу.
- при поступлении сообщения в соцсетях с просьбой одолжить деньги, свяжитесь с человеком, который отправил сообщение.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», надымчанка повелась на распространенную схему и перевела мошенникам более двух миллионов.