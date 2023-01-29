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НовостиПроисшествия29 января 2023 8:26

Жительница Надыма перевела знакомой, у которой взломали страничку в соцсети, 30 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Жительница Надыма перевела знакомой, у которой взломали страничку в соцсети, 30 тысяч рублей

Жительница Надыма перевела знакомой, у которой взломали страничку в соцсети, 30 тысяч рублей

Фото: Татьяна Коркина

В Муравленко возбудили уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против местной жительницы. Как сообщили в УМВД по ЯНАО, в одной из социальных сетей она получила сообщение от знакомой с просьбой дать в долг деньги с помощью перевода с банковской карточки. Женщина поверила и перечислила по реквизитам 30 тысяч рублей.

Конечно же, страница знакомой оказалась взломана, а деньги переведены мошеннику. После того, как женщина поняла, что её облапошили, она обратилась в полицию.

БДИ!

Полиция напоминает, чтобы обезопасить себя от взлома аккаунта, необходимо:

- создавать сложные пароли;

- не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если их прислали незнакоцы№

- всегда смотреть на адрес сайта в поисковой строке браузера, прежде чем осуществить вход на свою страницу.

- при поступлении сообщения в соцсетях с просьбой одолжить деньги, свяжитесь с человеком, который отправил сообщение.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», надымчанка повелась на распространенную схему и перевела мошенникам более двух миллионов.