Заслуженного педагога из Приуралья поздравили со 100-летним юбилеем

Фото: Иван Сакал, соцсети

Заслуженный педагог Приуральского района Нина Сургутская отмечает сегодня 100-летний юбилей. Вместе с семьей и бывшими учениками ее поздравил и глава муниципалитета Иван Сакал.

«Свой юбилей отмечает мудрая и сильная женщина - Нина Семеновна Сургутскова. Сегодня ей исполнилось 100 лет. Желаю дорогой Нине Семеновне как можно больше радостных впечатлений, приятных забот и интересных встреч», - написал он в своих соцсетях.

До выхода на заслуженный отдых Нина Семеновна отдала развитию сферы образования в Приуралье более 50 лет. Она воспитала несколько поколений жителей села Белоярск и Байдарацкой тундры.

За многолетний и добросовестный труд Нина Семеновна награждена медалью «Ветеран труда», имеет большое количество почетных грамот и благодарностей. А самое главное - любовь и уважение приуральцев.