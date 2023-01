На Ямале 29 января 2023 температура воздуха может упасть до -26 градусов Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 29 января 2023, ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Днем местами небольшой снег, в отдельных районах туман, гололед и изморозь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Ждем похолодание. Ночью -21…-26 C, при натекании облачности -12…-17 C, днем -16…-21 C, местами до -11 C.

В Приуральском, Шурышкарском, Ямальском, Тазовском и Красноселькупском районах пройдет небольшой снег, а вот в Пуровском и Надымском – без осадков. Во всех районах будет дуть слабый ветер.