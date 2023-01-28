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НовостиЗдоровье28 января 2023 10:42

На Ямале 28 января 2023 года коронавирусом заболели еще 64 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 64 человека. С начала периода количество заболевших достигло 150 852.

При этом в больницы региона госпитализировано 6 человек, выздоровели 45 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 056 ямальцев.

В России выявлено 7 219 человек с COVID-19, госпитализировано - 989. Всего в стране зарегистрировано 21 931 480 случаев. Излечились от коронавируса 4 384 человек, скончались - 42.