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НовостиОбщество28 января 2023 9:30

Подрядчик украл более 10 миллионов рублей при проектировании части Северного широтного хода на Ямале

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Подрядчик украл более 10 миллионов рублей при проектировании части Северного широтного хода на Ямале

Подрядчик украл более 10 миллионов рублей при проектировании части Северного широтного хода на Ямале

Фото: Вера Зенина

Уральская транспортная прокуратура обнаружили хищение 10 миллионов рублей при проектировании реконструкции станций Ягельная и Пангоды. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выявить кражу удалось во время проверки финансовой отчетности по строительству Северного широтного хода.

- Установлено, что подрядчик представил ОАО «РЖД» отчет, содержащий завышенные данные о выполненных работах по бурению скважин не менее чем на 1 100 погонных метров. В результате компания не только приняла, но и оплатила фактически не выполненные работы на сумму 10,5 миллиона рублей, - прокомментировали в надзорном органе.

Далее прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. А затем, по результатам их рассмотрения, было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ход и результаты расследования взяты на контроль транспортной прокуратуре.