Подрядчик украл более 10 миллионов рублей при проектировании части Северного широтного хода на Ямале Фото: Вера Зенина

Уральская транспортная прокуратура обнаружили хищение 10 миллионов рублей при проектировании реконструкции станций Ягельная и Пангоды. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выявить кражу удалось во время проверки финансовой отчетности по строительству Северного широтного хода.

- Установлено, что подрядчик представил ОАО «РЖД» отчет, содержащий завышенные данные о выполненных работах по бурению скважин не менее чем на 1 100 погонных метров. В результате компания не только приняла, но и оплатила фактически не выполненные работы на сумму 10,5 миллиона рублей, - прокомментировали в надзорном органе.

Далее прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. А затем, по результатам их рассмотрения, было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ход и результаты расследования взяты на контроль транспортной прокуратуре.