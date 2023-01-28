Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 января 2023 8:52

Ученики педкласса Мужевской школы проведут уроки для сверстников

Об этом сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Ученики педкласса Мужевской школы проведут уроки для сверстников. Об этом сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов.

- Шурышкарский район славится учителями и педагогическими династиями. Отдавая свое сердце детям, педагоги получают, пожалуй, главное - благодарных и талантливых учеников. Мероприятия Года знаний, объявленного губернатором, позволят еще глубже раскрыть потенциал одаренных ребят и учителей. Нас ждет много интересного! Дан старт «Большому педагогическому путешествию». В его рамках ученики педкласса объедут поселения района, проведут уроки у своих сверстников и пообщаются с ветеранами педагогического труда, - сказал управленец.

Также Год знаний в Шурышкарском районе ознаменуется открытием школы в селе Овгорт и появлением «Точек роста» в Питляре, Овгорте и Азовы. Кроме того, запланировано проведение фестиваля «Педагогические династии». А в муниципальном конкурсе профессионального мастерства появится новая номинация - «Юный педагог года».