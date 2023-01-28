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Ученики педкласса Мужевской школы проведут уроки для сверстников. Об этом сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов.

- Шурышкарский район славится учителями и педагогическими династиями. Отдавая свое сердце детям, педагоги получают, пожалуй, главное - благодарных и талантливых учеников. Мероприятия Года знаний, объявленного губернатором, позволят еще глубже раскрыть потенциал одаренных ребят и учителей. Нас ждет много интересного! Дан старт «Большому педагогическому путешествию». В его рамках ученики педкласса объедут поселения района, проведут уроки у своих сверстников и пообщаются с ветеранами педагогического труда, - сказал управленец.

Также Год знаний в Шурышкарском районе ознаменуется открытием школы в селе Овгорт и появлением «Точек роста» в Питляре, Овгорте и Азовы. Кроме того, запланировано проведение фестиваля «Педагогические династии». А в муниципальном конкурсе профессионального мастерства появится новая номинация - «Юный педагог года».