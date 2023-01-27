В Коротчаево возобновилось строительство пожарного депо

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В Коротчаево (отдаленный микрорайон Нового Уренгоя) продолжается строительство современного пожарного депо. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в здании уже полностью готовы стены, перегородки и перекрытия, завершается установка оконных блоков, частично выполнена черновая отделка и монтаж инженерных систем, подано тепло.

Работа в долгострое возобновилась по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Сначала здание частично демонтировали, после чего строительство началось вновь.

- В новом капитальном здании будут все помещения, необходимые для выполнения пожарными своих обязанностей на высоком профессиональном уровне. Для отработки практических навыков и учебно-тренировочных занятий будет создана инфраструктура, - рассказал начальник отдела технического надзора ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» в Новом Уренгое Александр Нефедов.

Общая площадь двухэтажного здания с техническим подвалом составляет 3 500 квадратных метров, в нем разместятся четыре автоцистерны и две автолестницы. Рядом с депо находятся четырехэтажная учебная башня, мойка, резервуар для воды и пожарный гидрант.

Для отработки практических навыков будет установлена теплодымокамера с возможностью имитации условий реального пожара. А для тренировочных занятий на улице появятся беговая полоса и отдельная полоса с препятствиями, а также спортивная площадка.