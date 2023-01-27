В Салехарде организуют курсы начальной военной подготовки для жен и детей участников спецоперации

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде организуют дополнительные курсы начальной военной подготовки для жен и детей участников спецоперации. Как рассказали в городской администрации, такой запрос в адрес организаторов курса поступил от участников общественной организации «Совет семей военнослужащих».

- Дети хотят быть похожими на своих пап, поэтому мы и пошли в НВП «Рокот» с таким предложением», - поделилась председатель организации Ольга Лалетина.

Предложение тренеры поддержали. Сейчас они решают, где и когда организовать тренировки.

- Нагрузки больше, но задача важная и благородная. Для родственников защитников эти занятия возможность быть «на одной волне» с родным человеком, - считает инструктор Олег Халиулин.

На сегодняшний день окружная столица - лидер по числу желающих пройти курсы начальной военной подготовки. Запись идет на сайте «Северяне. Жизнь героя». За неделю желание заниматься выразили более 70 салехардцев, половина из которых - женщины.