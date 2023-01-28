На Ямале 28 января 2023 года ожидается ветер до 15 м/с

Погода на Ямале на 28 января Фото: Вера Зенина

В субботу, 28 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков, ночью в отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -7…-12 градусов, при прояснении до -17. Днем -4…-9 градусов, местами до -14.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -10 градусов, днем -8. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: