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НовостиПроисшествия28 января 2023 1:00

На Ямале 28 января 2023 года ожидается ветер до 15 м/с

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 28 января 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 28 января

Погода на Ямале на 28 января

Фото: Вера Зенина

В субботу, 28 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков, ночью в отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -7…-12 градусов, при прояснении до -17. Днем -4…-9 градусов, местами до -14.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -10 градусов, днем -8. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО