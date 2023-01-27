Юные жители Ямальского района подготовили бойцам открытки ко Дню защитника Отечества

Фото: администрация Ямальского района

В преддверии Дня защитника отечества юные жители Ямальского района подготовили открытки для бойцов, участвующих в спецоперации. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Так, в Ярсалинском детском саду «Солнышко» малыши нарисовали солдатам открытки с добрыми пожеланиями. А педагоги дошкольного учреждения подготовили и передали волонтерам штаба #МыВместе продуктовые наборы.

В Ямальском центре внешкольной работы воспитанники интерната посетили мастер-класс «Открытка в стиле скрапбукинг». А ученики ямальской школы присоединились к акции «Письмо солдату», оставив на бумаге слова поздравления, пожелания здоровья и скорого возвращения домой.

Первую партию гуманитарной помощи волонтеры отправят в Салехард в конце месяца.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что предприятие «Ямальские олени» подготовило большую партию тушенки для жителей Донбасса. Организация принимает участие в гуманитарной акции «Народы вместе - сквозь года».