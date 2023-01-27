На Ямале 27 января 2023 года коронавирусом заболели еще 83 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 83 человека. С начала периода количество заболевших достигло 150 788.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 27 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 056 ямальцев.

В России выявлено 7 164 человека с COVID-19, госпитализировано - 939. Всего в стране зарегистрирован 21 924 261 случай. Излечились от коронавируса 4 876 человек, скончался - 41.