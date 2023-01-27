Житель Ноябрьска перевел мошенникам более миллиона рублей, взятых в кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился 52-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что на его имя взят кредит и выполнил все, что ему велели аферисты.

- Потерпевшему поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками силового ведомства и банка. Далее они сообщили, что на имя мужчины оформлен кредит, а чтобы закрыть его и не допустить списания денег, нужно оформить новый заем, обналичить деньги и перевести их на указанные счета. Выполняя указания звонивших, мужчина перечислил через банкомат 1 миллион 277 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Отметим, что с 1 января 2023 года в полицию обратились 24 ноябрянина, поверившие мошенникам. Всего возбуждено 17 уголовных дел, а ущерб составил 3 миллиона 728 тысяч рублей.