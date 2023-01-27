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НовостиОбщество27 января 2023 8:07

В Новоуренгойской ЦГБ можно пройти онкоскрининг

Это углубленное обследование, направлено на раннее выявление онкопатологий
Марина Прохорова
Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойская ЦГБ внедряет онкоскрининг. Как пояснили в медучреждении, это углубленное обследование, направленное на раннее выявление онкопатологий. В большинстве случаев их своевременная диагностика позволяет полностью справиться с болезнью.

Онкоскрининг включает в себя колоноскопию (проведение исследования возможно под наркозом), ФГДС, УЗИ почек, органов малого таза и предстательной железы и анализ на онкогенные штаммы вируса папилломы человека.

Кстати, скрининг на онкопатологии предусмотрен в рамках диспансеризации и проводится избирательно. К примеру, колоноскопия показана мужчинам и женщинам в 59 лет, УЗИ почек - мужчинам 60-65 лет и женщинам 45-55 лет. Каждого пациента специалисты консультируют индивидуально.

В минувшем году в рамках профилактических осмотров врачи Новоуренгойской ЦГБ выявили 48 онкологических заболеваний, из них 17 - на ранней стадии.